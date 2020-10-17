Повреждение капитана Ливерпуля Вирджила ван Дейка в матче с Эвертоном (2:2) может иметь очень серьезные последствия.

Голландец рискует вылететь до конца сезона из-за травмы крестообразных связок, информирует Daily Mail со ссылкой на beIn Sports.

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Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд жестко "въехал" в ван Дейка, после чего голландцу пришлось покинуть поле. Правда, центрбек Ливерпуля смог сделать это на собственных ногах. Если худший прогноз сбудется, то лидер "красных" пропустит около 7-8 месяцев. Напомним, что ван Дейк является капитаном и в сборной Нидерландов, которая следующим летом станет первым соперником Украины на Евро-2020.

Защитник был незаменимым игроком Ливерпуля в чемпионском сезоне АПЛ 2019/20 – провел все 38 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.

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