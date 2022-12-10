Четвертьфинал чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной был насыщен бойцовскими приемами.

Одна из самых горячих стычек команд случилась на 90-й минуте встречи. Хавбек аргентинцев Леандро Паредес "срубил" Натана Аке в грубом подкате и вдобавок пнул мяч в сторону скамейки запасных Нидерландов.

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Соперники сорвались на ноги в ожидании потасовки "стенка на стенку". Перцу добавил врыв Вирджила ван Дейка, который на скорости просто "переехал" дерзкого Паредеса. "Телохранитель" Месси сам немаленький парень (180 см, около 75 кг), но не имел шансов против мощного капитана Нидерландов (193 см, около 92 кг) и законов физики.

Aslinya sih, gak seru kalo gak ada drama²nya. Van dijk vs Paredes pic.twitter.com/zVcSzlIe2e — Atin (@Atin_Abdillah) December 10, 2022

Серия пенальти позволила аргентинцам праздновать месть и выход в полуфинал ЧМ-2022. Интересно, что Паредес свою попытку в "лотерее" реализовал, а вот Ван Дейк проиграл дуэль голкиперу.

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