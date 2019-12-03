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Ван Дейк потролив Роналду на врученні "Золотого м'яча-2019"

07:30 287 Читать на русском
Ван Дейк потролив Роналду на врученні "Золотого м'яча-2019"
Кріштіану Роналду та Вірджил ван Дейк / Фото AP

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк продемонстрував своєрідне почуття гумору.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду проігнорував церемонію вручення "Золотого м'яча-2019". Один з журналістів попросив ван Дейка прокоментувати відсутність конкурента, і захисник Ліверпуля не поліз за словом у кишеню.

Роналду відмовився їхати в Париж на церемонію вручення "Золотого м'яча-2019"

"А він хіба був претендентом на перемогу?", – цитує ван Дейка Football Italia.

Нагадаємо, за підсумками France Football Роналду посів третє місце, ван Дейк – другий, а володарем "Золотого м'яча-2019" став нападник Барселони Ліонель Мессі, для якого це вже шоста нагорода у кар'єрі.

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Золотий м'яч Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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