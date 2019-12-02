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Роналду відмовився їхати в Париж на церемонію вручення "Золотого м'яча-2019"

17:57 1434 Читать на русском
Роналду відмовився їхати в Париж на церемонію вручення "Золотого м'яча-2019"
Мессі, Роналду та ван Дейк / Фото FOX Sports

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив не витрачати свій час на подорож до Франції.

Кріштіану Роналду проігнорував церемонію вручення "Золотого м'яча-2019", повідомляє Get French Football News.

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Замість події у Парижі зірковий португалець відвідає в Мілані нагородження гравців Серії А, де отримає одну з нагород. Нагадаємо, минулого року форвард Ювентуса також не з'явився на вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди, тоді титул дістався хавбеку Реала Луці Модрічу.

"Золотий м'яч-2019" вручатимуть сьогодні, 2 грудня. На думку букмекерів, переможцем стане нападник Барселони Ліонель Мессі.

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