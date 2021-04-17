"Важка робота на шляху до повного відновлення триває", – йдеться у дописі в офіційному Instagram мерсисайдців.

Наставник збірної Нідерландів скептично налаштований щодо шансів ван Дейка поїхати на Євро-2020

На оприлюднених "червоними" світлинах і відео ван Дейк займається у тренажерному залі та навіть на полі. Зокрема, центрбек виконав кілька легких вправ із м'ячем. Індивідуальні заняття лідера оборони Ліверпуля розпочалися ще в лютому. Проте, лікарі досі не озвучили остаточних термінів відновлення нідерландця.

Нагадаємо, що Вірджил ван Дейк травмувався ще в 5-му турі АПЛ у жовтні. Через розрив хрестоподібної зв'язки коліна оборонець змушений був лягти на операційний стіл. Повернення центрбека на поле в останніх турах чемпіонату та на Євро-2020 залишається малоймовірним.

Ліверпуль – Реал: заслужений прохід мадридців у півфінал ЛЧ, прекрасний матч Каземіро і переоцінена криза "червоних"