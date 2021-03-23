"У Вірджила залишилося 8 тижнів для того, щоб бути включеним до складу збірної на чемпіонат Європи. Не знаю, чи вистачить цього часу. Я спілкувався з ним. Він уже працює на полі, але завжди можливі ускладнення.

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Навіть зайвий тиждень або два означатимуть, що за Ліверпуль він вже не зіграє в нинішньому сезоні. Тоді можна уявити, що йому скажуть: "Зосередься на наступному сезоні". Я радий, що він на вірному шляху. Все буде залежати від його відчуттів. Те, що він може зіграти за Ліверпуль або за збірну, я розглядаю як бонус. Я на нього зараз не розраховую. Але якби він відновився, було б чудово.

Зовсім не хочу тиснути на нього, він повинен сам усе вирішувати. Зараз ми даємо йому спокійно працювати над відновленням. Поки усе йде добре. Однак ми не знаємо, чи достатньо цього", – цитує де Бура TEAMtalk.

Нагадаємо, старт континентальної першості запланований на 11 червня. Варто зауважити, що Вірджил ван Дейк – один із лідерів збірної Нідерландів, якій належить зіграти проти команди України на груповому етапі турніру вже у першому турі. Зустріч має відбутися 13 червня.

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