"Тяжелая работа на пути к полному восстановлению продолжается", – говорится в посте в официальном Instagram мерсисайдцев.

Наставник сборной Нидерландов скептически настроен относительно шансов ван Дейка поехать на Евро-2020

На обнародованных "красными" фотографиях и видео ван Дейк занимается в тренажерном зале и даже на поле. В частности, центрбек выполнил несколько легких упражнений с мячом. Индивидуальные занятия лидера обороны Ливерпуля начались еще в феврале. Однако, врачи до сих пор не озвучили окончательных сроков восстановления нидерландца.

Напомним, что Вирджил ван Дейк травмировался еще в 5-м туре АПЛ в октябре. Из-за разрыва крестообразной связки колена защитник вынужден был лечь на операционный стол. Возвращение центрбека на поле в последних турах чемпионата и на Евро-2020 остается маловероятным.

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