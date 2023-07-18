Едвін ван дер Сар покинув відділення інтенсивної терапії, але не отримав від лікарів дозвіл повернутися додому.

Під час відпустки в Хорватії в легендарного в минулому воротаря збірної Нідерландів Едвіна ван дер Сара стався крововилив у мозок, унаслідок якого його доправили до сплітської лікарні. Як інформує сам Едвін через свою сторінку в Instagram, його виписали з реанімації.

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Проте, лікарі заборонили покидати йому лікарню. "Я сподіваюся, що зможу повернутися додому наступного тижня і зробити наступний крок до свого одужання", – написав екс-голкіпер Ювентуса і Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що наприкінці травня ван дер Сар подав у відставку з посади генерального директора Аякса.