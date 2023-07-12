Екс-голкіпер Аякса, Ювентуса та Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар продовжує відновлюватися від крововиливу в мозок.

"Едвін все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але його стан стабільний. Його життю нічого не загрожує.

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Щоразу, коли ми його відвідуємо, він комунікабельний. Ми повинні терпляче чекати, щоб побачити, як розвиватиметься його ситуація", – розповіла Аннемарі офіційному сайту Аякса.

Нагадаємо, що 7 липня колишній генеральний директор нідерландської команди був направлений у відділення інтенсивної терапії у зв'язку із крововиливом у мозок. Інцидент трапився під час відпустки екс-голкіпера в Хорватії.

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