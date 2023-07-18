Во время отпуска в Хорватии у легендарного в прошлом вратаря сборной Нидерландов Эдвина ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг, вследствие которого он был доставлен в сплитскую больницу. Как информирует сам Эдвин через свою страничку в Instagram, он был выписан из реанимации.

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Тем не менее, врачи запретили покидать ему больницу. "Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению", – написал экс-голкипер Ювентуса и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в конце мая ван дер Сар подал в отставку с поста генерального директора Аякса.