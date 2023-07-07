Ван дер Сар переніс інсульт під час відпустки – відомий стан легенди, якому пророкували підвищення
Нідерланди хвилюються за здоров'я легендарного голкіпера Едвіна ван дер Сара.
Колишній кіпер Аякса, Ювентуса та МЮ переніс крововилив у мозок, інформує HLN.
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Страшний інцидент трапився під час відпустки, яку 52-річний ван дер Сар проводив у Хорватії. Легендарного нідерландця відразу доправили до найближчої лікарні. Зараз він перебуває у відділенні реанімації, його стан стабільний.
Нагадаємо, місяць тому ван дер Сар подав у відставку з посади гендира Аякса і міг розраховувати на кар'єрне підвищення. Нідерландця пов'язували з грандами, зокрема, добре знайомим йому Манчестер Юнайтед.
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