Колишній кіпер Аякса, Ювентуса та МЮ переніс крововилив у мозок, інформує HLN.

Відомому голкіперу діагностували рак яєчок – він відразу призупинив кар'єру

Страшний інцидент трапився під час відпустки, яку 52-річний ван дер Сар проводив у Хорватії. Легендарного нідерландця відразу доправили до найближчої лікарні. Зараз він перебуває у відділенні реанімації, його стан стабільний.

Нагадаємо, місяць тому ван дер Сар подав у відставку з посади гендира Аякса і міг розраховувати на кар'єрне підвищення. Нідерландця пов'язували з грандами, зокрема, добре знайомим йому Манчестер Юнайтед.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

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