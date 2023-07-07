Бывший кипер Аякса, Ювентуса и МЮ перенес кровоизлияние в мозг, сообщает HLN.

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Страшный инцидент произошел во время отпуска, который 52-летний ван дер Сар проводил в Хорватии. Легендарного нидерландца сразу доставили в ближайшую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации, его состояние стабильное.

Напомним, месяц назад ван дер Сар подал в отставку с поста гендира Аякса и мог рассчитывать на карьерное повышение. Нидерландца связывали с грандами, в частности хорошо знакомым ему Манчестер Юнайтед.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

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