Ван дер Сар перенес инсульт во время отпуска – известно состояние легенды, которому прочили повышение
Нидерланды переживают за здоровье легендарного голкипера Эдвина ван дер Сара.
Бывший кипер Аякса, Ювентуса и МЮ перенес кровоизлияние в мозг, сообщает HLN.
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Страшный инцидент произошел во время отпуска, который 52-летний ван дер Сар проводил в Хорватии. Легендарного нидерландца сразу доставили в ближайшую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации, его состояние стабильное.
Напомним, месяц назад ван дер Сар подал в отставку с поста гендира Аякса и мог рассчитывать на карьерное повышение. Нидерландца связывали с грандами, в частности хорошо знакомым ему Манчестер Юнайтед.
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