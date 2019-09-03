Ван-Біссака не допоможе збірній Англії проти Болгарії та Косова

Оборонець Манчестер Юнайтед Арон Ван-Біссака достроково покинув табір збірної Англії.

Молодий фланговий захисник не допоможе "Трьом левам" у найближчих матчах кваліфікації до Євро-2020. Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Англії.

Англія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 – без Аллі та Стоунза, але з чотирма дебютантами

Ван-Біссака отримав дебютний виклик до команди Гарета Саутгейта, проте у вересні не зможе зіграти прем'єрний матч за національну команду. На заваді оборонцю МЮ стане травма спини. Як наслідок, Ван-Біссака повернеться у розташування клубу, а на його місце тренерський штаб збірної вирішив нікого не викликати.

Відзначимо, що впродовж тижня збірна Англії зіграє два матчі відбору до чемпіонату Європи-2020: з командою Болгарії підопічні Саутгейта зіграють 7 вересня, проти Косова – 10 вересня.

Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни