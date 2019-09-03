toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ван-Біссака не допоможе збірній Англії проти Болгарії та Косова

19:05 54 Читать на русском
Ван-Біссака не допоможе збірній Англії проти Болгарії та Косова
Арон Ван-Біссака / фото із соцмереж

Оборонець Манчестер Юнайтед Арон Ван-Біссака достроково покинув табір збірної Англії.

 

Молодий фланговий захисник не допоможе "Трьом левам" у найближчих матчах кваліфікації до Євро-2020. Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Англії.

Англія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 – без Аллі та Стоунза, але з чотирма дебютантами

Ван-Біссака отримав дебютний виклик до команди Гарета Саутгейта, проте у вересні не зможе зіграти прем'єрний матч за національну команду. На заваді оборонцю МЮ стане травма спини. Як наслідок, Ван-Біссака повернеться у розташування клубу, а на його місце тренерський штаб збірної вирішив нікого не викликати.

Відзначимо, що впродовж тижня збірна Англії зіграє два матчі відбору до чемпіонату Європи-2020: з командою Болгарії підопічні Саутгейта зіграють 7 вересня, проти Косова – 10 вересня.

Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни

blog_ava
Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
10:46
4209
Теги
Євро-2020 Англія Англія Арон Ван-Біссака Арон Ван-Біссака Англія - Болгарія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Санжар очолив Карпати
    Україна — 19:172501 Санжар очолив Карпати
21
год
:
51
хв
Миколаїв
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук