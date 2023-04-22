Жирона розраховувала продовжити безпрограшну серію до 5 матчів, адже грати належало проти одного з борців за виживання. Однак Вальядолід довів невипадковість перемоги в попередньому турі над Вільяреалом і значно покращив свої шанси залишитися в еліті.

Жирона перервала серію без поразок – Циганков знову без результативних дій і не врятував у ключовий момент

Долю звітного матчу вирішив єдиний гол, який у свій актив записав Рамон Мончу. Варто зауважити, що в ключовому епізоді проти іспанця персонально грав Віктор Циганков. Українець не встиг за опонентом і не зумів завадити йому завдати фатального удару.