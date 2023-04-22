Жирона рассчитывала продлить беспроигрышную серию до 5 матчей, ведь играть предстояло против одного из борцов за выживание. Однако Вальядолид доказал неслучайность победы в предыдущем туре над Вильярреалом и значительно улучшил свои шансы остаться в элите.

Жирона прервала серию без поражений – Цыганков снова без результативных действий и не спас в ключевой момент

Судьбу отчетного матча решил единственный гол, который в свой актив записал Рамон Мончу. Следует заметить, что в ключевом эпизоде против испанца персонально играл Виктор Цыганков. Украинец не успел за оппонентом и не сумел помешать ему нанести роковой удар.