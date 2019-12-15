Вальядолід Луніна поступився Хетафе на виїзді: 17-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках 17-го туру Прімери Хетафе у рідних стінах впевнено переграв Вальядолід (2:0).

Чемпіонат Іспанії, 17-й тур

Хетафе – Вальядолід – 2:0

Голи: Кукурелья, 36, Анхель, 82

Сельта – Мальорка – початок матчу о 15:00

Еспаньйол – Бетіс – початок матчу о 17:00

Севілья – Вільяреал – початок матчу о 19:30

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У поєдинку 17-го туру Прімери Вальядолід Андрія Луніна завітав у гості до Хетафе. Українець звично залишився у запасі, а його команда пропустила першою – Моліна отримав м'яч у штрафному, "пережонглював" захисників та віддав зручний пас на Кукурелью, який без проблем розібрався з Масіпом. По перерві Кабрера міг подвоювати перевагу, але влучив у стійку. Натомість Вальядолід майже не потурбував голкіпера господарів до самого фінального свистка, а Хетафе добив суперника завдяки голу Анхеля наприкінці – 2:0.

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