toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДЕСНА - ДИНАМО ЗОРЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Барселона сподівається повернути Гвардіолу на Камп Ноу, якщо Пеп вирішить покинути Ман Сіті в кінці сезону

13:18 68
Барселона сподівається повернути Гвардіолу на Камп Ноу, якщо Пеп вирішить покинути Ман Сіті в кінці сезону
Пеп Гвардіола

Каталонський клуб сподівається на велике возз'єднання з Пепом Гвардіолою вже цього літа.

Барселона стежить за ситуацією навколо Гвардіоли та постарається повернути коуча на Камп Ноу, якщо він покине Манчестер Сіті влітку, повідомляє Express.

Раніше з'явилася інформація, що Пеп має право розірвати контракт з "містянами" в кінці цього сезону – за рік до завершення угоди. Тренер на публіці показує повну відданість Манчестер Сіті, але зважує ситуацію.

Нещодавно його дружина залишила Гвардіолу в Манчестері та повернулася в Іспанію, де керує компанією. Це перший випадок, коли пара тривалий час проживає окремо. Сімейна ситуація може спонукати Пепа повернутися в Барселону. "Блаугранас" сподіваються цим скористатися.

Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ
Теги
Англія Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
0
хв
Арсенал
18:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук