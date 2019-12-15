Барселона сподівається повернути Гвардіолу на Камп Ноу, якщо Пеп вирішить покинути Ман Сіті в кінці сезону

Каталонський клуб сподівається на велике возз'єднання з Пепом Гвардіолою вже цього літа.

Барселона стежить за ситуацією навколо Гвардіоли та постарається повернути коуча на Камп Ноу, якщо він покине Манчестер Сіті влітку, повідомляє Express.

Раніше з'явилася інформація, що Пеп має право розірвати контракт з "містянами" в кінці цього сезону – за рік до завершення угоди. Тренер на публіці показує повну відданість Манчестер Сіті, але зважує ситуацію.

Нещодавно його дружина залишила Гвардіолу в Манчестері та повернулася в Іспанію, де керує компанією. Це перший випадок, коли пара тривалий час проживає окремо. Сімейна ситуація може спонукати Пепа повернутися в Барселону. "Блаугранас" сподіваються цим скористатися.

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