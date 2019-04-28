Вальверде зосереджений на нових викликах Барселони

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу над Леванте (1:0) у 35-му турі Ла Ліги, яка дозволила достроково стати чемпіоном.

"Враховуючи силу наших суперників, завоювати титул за кілька турів до кінця і з відривом важко.

Мінімальна чемпіонська перемога Барселони у відеоогляді матчу з Леванте

До того ж, це нам вдалося вдруге поспіль. Ми щасливі. Коли бачимо радість людей, то гордимося. Ми радіємо, але попереду на нас чекають нові виклики. Маємо матч у середу (з Ліверпулем у 1/2 фіналу ЛЧ – Футбол 24) та маємо бути готові до нього. Зрештою, ми отримали свій гол, оскільки знали, що Мессі завжди забиває", – цитує Вальверде Sport.es.

Відзначимо, що Барселона здобула надважку перемогу над Леванте в суботу та достроково стала чемпіоном Іспанії сезону 2018/19. Це 9-й трофей у тренерській кар'єрі керманича "блаугранас".

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