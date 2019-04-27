Барселона стала чемпіоном Іспанії, здобувши перемогу над Леванте у надважкому матчі

В рамках поєдинку 35-го туру Ла Ліги Барселона мінімально переграла Леванте, оформивши чергову перемогу у чемпіонаті.

Перший тайм пройшов за повної домінації Барселони, яка завдала 13 ударів по воротах і не отримала у відповідь жодного. Леванте приїхав грати у відвертий автобус, однак міг пропустити вже на другій хвилині зустрічі після вривання та удару Суареса з правого кута воротарського майданчика – голкіпер Айтор врятував "жаб". За хвилину він пробив ще раз, але вже слабенько і з дистанції; Айтор не мав проблем з цим пострілом, а от на 5-й він відверто врятував після щільного удару Коутінью з лівого краю штрафного в ближній кут. Арбітр призначив кутовий, подачу з якого замкнув Лангле – м'яч пройшов поруч із дальньою стійкою!

В наступні 10 хвилин гостям вдалося відвести гру від власних воріт. Леванте виявився дуже незручною командою з сильною організацією оборони, що нервувало каталонців – на 30 хвилину за кількістю фолів вони вели з рахунком 5:0. До цієї миті вони могли вести з таким же рахунком і за голами, однак замість взяття воріт вболівальники побачили перфоменс Айтора. На 20-й він парирував постріл Суареса з лівого краю, а протягом 25-27-ї хвилин він взяв три поспіль удари Коутінью з різних дистанцій та частин тіла – всі вони прийшлися по центру точно в голкіпера.

Каталонці змінили тактику, почавши бомбардувати відважного воротаря з дальніх відстаней. На 35-й з лівої ноги у правий нижній кут стріляв Артуро Відаль, однак м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 41-й же прямим ударом зі штрафного з 26-ти метрів Коутінью влучив у поперечину – втім, якби він пробив нижче, то удар парирував би Айтор. "Блаугранас" також виконали серію подач у карний майданчик суперника, однак Леванте впевнено тримав ворота сухими до самого свистка на перерву.

Ернесто Вальверде у перерві зняв Коутінью, випустивши на поле Мессі. Зміст гри з його виходом не змінився ніяк – каталонці тиснули на ворота, а Леванте відбивався й чекав на фінальний свисток. Вже на 50-й хвилині Лео міг вивести господарів уперед, але його удар з-за меж штрафного у лівий нижній кут взяв Айтор. Після цього він перехопив кілька гострих прострілів Альби, але на 57-й вже і голкіпер не міг врятувати "жаб" – Ракітіч отримав м'яч на лінії карного майданчика та закрутив у дальній кут, однак м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. На 59-й те ж саме хотів повторити Дембеле, однак вийшло щось неоковирне.

Мессі був дуже незадоволеним, а публіка почала свистіти. Барселона завдала вже 16 ударів по воротах, однак за годину не перетворила у гол жоден з них. Тим не менш, на 62-й хвилині сталося те, що мало статися – Лео Мессі забив. Голу передувала паніка біля воріт Айтора, внаслідок чого по ним пробив Суарес; м'яч влучив у захисника та відскочив до Відаля, а той головою проштовхнув його назад у карний майданчик точно на Лео. Капітан же одним рухом прибрав двох захисників та покотив у дальній нижній кут – 1:0!

Здавалося, справа зроблена і зараз "блаугранас" почнуть шматувати суперника, план якого зазнав фіаско. І тут сталося найбільш дивовижне: Леванте пішов відігруватися, притиснувши Барсу! Вже на 64-й Майораль вийшов віч-на-віч після класного пасу у дотик у виконанні Моралеса, після чого пробив – тер Штеген врятував свою команду. Арбітр призначив кутовий, подача з якого несподівано полетіла у ближню дев'ятку – і знову німець був на висоті. Барса також не відсиджувалася, тому вболівальники побачили красивий розмін контратаками, у яких Леванте був гострішим!

На 68-й новий момент "жаб": Моралес вивалився на ворота Барси та потужно пробив з меж карного майданчика – над поперечиною! На 70-й же Леванте провів класну атаку й заробив стандарт в метрах 20-ти від воріт Барси, але удар з нього прийшовся у стінку. Господарі після цього дещо вирівняли гру й відповіли своїми супершансами: на 76-й Артуро Відаль потужно пробив з лінії штрафного над поперечиною, а на 84-й Мессі з тієї ж точки закрутив поруч зі стійкою.

І, все ж, фінал залишився за Леванте. Гості загнали Барселону у її штрафний, закидали його подачами, а на 88-й хвилині після постріла Барді лише каркас воріт врятував "блаугранас" від ганьби! На 91-й повз дальню стійку пробив Коке, а на останніх секундах гості заробили кутовий – на нього навіть прийшов Айтор! Втім, господарі змогли відбитися, після чого пролунав фінальний свисток. Він же ознаменував собою нове чемпіонство Барселони.