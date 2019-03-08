Реал звільнить Соларі, як тільки знайде йому заміну, – ESPN

Мадридський Реал після того, як знайде нового головного тренера, звільнить Сантьяго Соларі.

Керівництво мадридського Реала залишилось незадоволеним останнім тижнем у виконанні команди. "Бланкос" двічі поступились Барселоні, а також сенсаційно вилетіли з Ліги чемпіонів від амстердамського Аякса.

Почеттіно натякнув на можливість переходу в Реал

Як повідомляє ESPN, Флорентіно Перес звільнить Сантьяго Соларі тільки тоді, коли знайде йому заміну.

Раніше була інформація, що Зінедін Зідан відмовився повернутись на Сантьяго Бернабеу, а от Жозе Моурінью в кроці від того, щоб вдруге очолити "королівський клуб". Агент португальця вже почав переговори з Реалом.

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