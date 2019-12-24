Вальверде підбив підсумки року для Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде назвав якості, яких каталонці повинні позбутися у минулому році.

"Ми виконуємо поставлені цілі. Ми хотіли почати новий рік з усвідомленням того, щоб ми зробили свою домашню роботу перед вирішальною частиною сезону.

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В цьому році ми виграли чемпіонат країни. У нас були хороші моменти, але можна стати ще кращими. Ми спотикалися, тому знаємо, що в наступному році можемо ще додати.

Наша мета – перемагати в кожному матчі. Так, для цього потрібно трохи фарту. Ми намагаємося зробити так, щоб шанси були на нашому боці. В цьому році ми стартували в чемпіонаті не дуже добре, але в підсумку розігналися до кінця року.

У наступному році нам потрібно стати більш зібраними в певних моментах. У 2019 році ми могли пропустити двічі за кілька хвилин. У 2020-му потрібно спробувати цього позбутися", – цитує Вальверде офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів Прімери Барселона лідирує, випереджаючи Реал на два очки.

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