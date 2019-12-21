Ювілейний гол Мессі та результативні подвиги Суареса у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 4:1

Барселона розгромила Алавес в рамках 18-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Алавес.

Барселона досить швидко вийшла вперед в рахунку, Суарес класним пасом знайшов Грізманна на лінії штрафного і Антуан точно пробив у кут воріт. Наприкінці тайму Суарес класно розвернувся і вивів Відаля на ударну позицію. Алавес відіграв один м'яч, Понс замкнув подачу Дуарте з флангу. Але продовжив феєрити Суарес, який асистував Мессі (Лео забив типовим для себе ударом), а потім уругваєць реалізував пенальті.

Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги

Таким чином, Барселона набрала 39 очок та залишилась лідером Ла Ліги перед новорічною перервою, Алавес з 19 пунктами лишився на 15 місці.