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Ювілейний гол Мессі та результативні подвиги Суареса у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 4:1

23:15 318 Читать на русском
Ювілейний гол Мессі та результативні подвиги Суареса у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 4:1
Луїс Суарес / офіційний твіттер Барселони

Барселона розгромила Алавес в рамках 18-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Алавес.

14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес
 
Пере Понс 56’
14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
56’ Пере Понс
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес

Барселона досить швидко вийшла вперед в рахунку, Суарес класним пасом знайшов Грізманна на лінії штрафного і Антуан точно пробив у кут воріт. Наприкінці тайму Суарес класно розвернувся і вивів Відаля на ударну позицію. Алавес відіграв один м'яч, Понс замкнув подачу Дуарте з флангу. Але продовжив феєрити Суарес, який асистував Мессі (Лео забив типовим для себе ударом), а потім уругваєць реалізував пенальті.

Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги

Таким чином, Барселона набрала 39 очок та залишилась лідером Ла Ліги перед новорічною перервою, Алавес з 19 пунктами лишився на 15 місці.

blog_ava
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Теги
Барселона - Алавес Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Алавес Алавес
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