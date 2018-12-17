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Вальверде: Не знаю, як назвати гру Мессі, ним треба просто насолоджуватися

12:45 34 Читать на русском
Вальверде: Не знаю, як назвати гру Мессі, ним треба просто насолоджуватися
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Наставник Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Леванте.

"Я задоволений, тому що в минулій гостьовій грі з Леванте ми пропустили п'ять голів. Це відбулося всього кілька місяців тому і сталося після сезону без поразок. Леванте проводить відмінний сезон, тому їду звідси задоволеним.

Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Не знаю, як назвати гру Мессі. Він той, хто змушує нас грати, той, хто забиває дивовижні голи. Ми просто повинні насолоджуватися ним", – цитує Вальверде AS.

Зазначимо, у матчі проти Леванте Мессі оформив хет-трик та віддав дві результативні передачі.

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Леванте - Барселона: Неділя 16 грудня 2018

Леванте
Матч завершено
0 : 5
Барселона
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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Леванте - Барселона
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