Вальверде не очікував відходу Аленьї з Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував відхід Карлеса Аленьї в зимове трансферне вікно.

"Я не очікував, що Аленья зараз піде, це мене здивувало. Мені повідомили, що він мав таку опцію у своєму контракті, і він цим скористався. Зараз у Барселони менше на одного гравця, і ми більше не збираємось втрачати гравців.

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Відаль? Мене цікавлять лише спортивні питання. Це не вперше, коли гравець та клуб мають розбіжності, Артуро чудово тренувався вчора та завжди грає з бажанням, це все що мене цікавить. Не думаю, що неспортивні ситуації можуть впливати на зміну клубу", – поділився Вальверде у коментарі Gazzetta.it.

Нагадаємо, що Карлес Аленья вирушив у піврічну оренду до Бетіса через брак ігрового часу. Що стосується Артуро Відаля, то чилієць має конфлікт із керівництвом Барселони через невиплату преміальних і бажає покинути клуб. В його послугах зацікавлений Інтер.

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