Вальверде: Дембеле мав великий потенціал, коли переходив у Барселону

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував важку травму свого підопічного Усмана Дембеле.

"Я поговорив з ним про це. Тепер він почувається спокійніше. Після гри він був дуже засмучений тим, що трапився рецидив травми. Це серйозна втрата для нас. Ми замінимо його запасними гравцями, які добре відреагували на ситуацію.

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Дембеле був в хорошій формі, і це велике нещастя. Все через першу травми. Все йде по колу.

Коли він перейшов у Барсу, він був дуже молодий і мав великий потенціал. Дембеле повинен був звикнути до того, як тут працюють, і він займається вирішенням певних питань. Він став кращим, спокійнішим, він добре тренується. Травма – це серйозне невезіння", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Дембеле зазнав травму у матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д (3:1), через яку пропустить близько двох місяців.

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