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Вальверде закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі

10:57 271 Читать на русском
Вальверде закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде не в захваті від різноманітних церемоній і пропонує вирішувати питання прагматичніше.

"Я не стежу за цими церемоніями, бо вони занадто довгі. Вважаю, мій голос співпадає з вашим. Звичайно, я б проголосував за найкращого. Щороку ви завжди голосуєте в залежності від того, як пройшов сезон для футболістів.

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Але якщо ви повинні віддати "Золотий м'яч" найкращому, давайте просто віддамо його Мессі, і питання вирішене", – цитує Вальверде Goal.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча-2019" відбудеться 2 грудня. На думку букмекерів, у Мессі найбільше шансів здобути цей титул.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Золотий м'яч Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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