– Валідол, Олександре Миколайовичу?

– (посміхаючись) Та ще й який! Важка гра, звичайно, вийшла. У першому таймі все непогано виходило до забитого гола. Але швидко пропустили. У другому таймі було занадто багато браку, особливо при виході з оборони. Дуже часто обрізалися, і через це було багато моментів біля наших воріт. Вадуц – агресивна команда, і вона дуже добре зіграла. У них були моменти, але ми забили дуже потрібний гол, здобули результат, завоювали три очки. Це дуже тішить, адже залишаємось конкурентоздатними у турнірній боротьбі.

Звичайно, ще розберемо цей матч, поговоримо з гравцями. Була важка гра, хлопці втомилися. Ми багато часу проводимо у дорозі, не завжди встигаємо як слід відновлюватися, через що накопичується втома. А через два дні в нас знову гра, тож будемо готуватися далі.

Вадуц – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд поєдинку

– Чи знали перед матчем, що перемога Аполлона загострила турнірну боротьбу у групі?

– Ми все розуміли. Але це футбол, є результат, і це наразі – найголовніше. Такі матчі забирають дуже багато нервових клітин, але переможна розв’язка надає нових сил, емоційно дуже позитивно впливає. Тому особливо тішить, що змогли забити та перемогти.

– На стадіоні була дуже гарна підтримка українських вболівальників. Напевно, і уявити не могли, що в такій країні на стадіон прийдуть стільки наших співвітчизників?

– Звичайно, дуже приємно було побачити стільки вболівальників, які нас підтримували. Ми їх чули та бачили, що надавало сил. Добре, що вдалося перемогти та віддячити їм за таку палку підтримку. Велика їм подяка! – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій