Альмерія на виїзді змогла втримати бойову нічию з Валенсією (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Програму 18-го туру Ла Ліги закривав поєдинок на Местальї, де Валенсія приймала Альмерію. Обидві команди йшли зовсім недалеко від зони вильоту, тож нічия нікого не влаштовувала. Особливо це стосувалося Дженнаро Гаттузо, під яким хитається тренерське крісло.

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"Кажани" провели черговий симпатичний матч. Із 15 ударів по воротах 12 було проведено з меж штрафного, а сумарний показник очікуваних голів становив 1,92 xG. Втім, Альмерія не поступалася в активності. Поєдинок був рівним, а на 44-й хвилині гості навіть заробили пенальті – Рамазані, однак, його не реалізував.

У другому таймі пішли голи. Валенсія двічі виходила вперед зусиллями Клюйверта та Гайя, однак Альмерія відігрувалась – голи в активі Чумі й Портільйо. Забити вирішальний м'яч так нікому й не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Підопічні Дженнаро Гаттузо довели безвиграшну серію в Ла Лізі до трьох турів, але піднялись на 12 позицію. В активі левантійців 20 очок. Альмерія набрала 19 залікових балів і вийшла на 14 сходинку.

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