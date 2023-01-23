Циганков не завершив трансферну кампанію Жирони – каталонці скористались зручними зв'язками з Ман Сіті
Новий клуб Віктора Циганкова продовжує шукати підсилення на зимовому ринку.
Другим січневим новачком каталонців став центрбек Александер Кальєнс. Контракт розрахований до літа 2025 року, інформує офіційний сайт клубу.
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Кальєнс 6 років захищав кольори Нью-Йорк Сіті. Американський клуб та Жирона входять до структури City Football Group, яку організували власники Манчестер Сіті. 30-річний гравець збірної Перу став вільним агентом і перебрався у іспанську частину проекту.
Нагадаємо, першим зимовим новачком Жирони був Віктор Циганков, за якого заплатили Динамо 5 мільйонів євро.
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