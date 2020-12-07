Клуб Романа Зозулі на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з Аріцом Лопесом Гараєм.

Зозуля у складі Альбасете програв Жироні – українець отримав найнижчу оцінку серед своїх партнерів

Іспанський фахівець очолив Альбасете у жовтні, замінивши Лукаса Алькараса. Зміна тренера не принесла бажаних змін – Лопес Гарай провів 12 матчів, з яких 2 виграв, 6 програв та 4 звів до нічиєї. Команда вже 9 матчів поспіль не може здобути перемогу і розташувалась на дні Сегунди.

Додамо, що свій наступний поєдинок Альбасете проведе 12 грудня – Зозуля і компанія поїдуть в гості до Кастельйона.

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