Валенсія, Рохо та Дарміан влітку покинуть Манчестер Юнайтед

Манкуніанський клуб влітку очікує кадрова чистка.

"Червоні дияволи" влітку попрощаються із захисниками Антоніо Валенсією, Маркусом Рохо та Маттео Дарміаном, стверджує Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед побореться з Реалом та Барселоною за вундеркінда Борусії Д Санчо

Манчестер Юнайтед, який сьогодні оголосив про продаж Маруана Феллаїні в Китай, продовжить омолоджувати свій склад. За інформацією джерела, контракти "червоних дияволів" з цими гравцями незабаром закінчуються, і сторони не збираються продовжувати співпрацю.

Transfermarkt повідомляє, що угода Валенсії та Дарміна з клубом чинна до літа цього року, а контракт МЮ з Рохо розрахований до 2021 року.

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019