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Валенсія, Рохо та Дарміан влітку покинуть Манчестер Юнайтед

19:23 207 Читать на русском
Валенсія, Рохо та Дарміан влітку покинуть Манчестер Юнайтед
Антоніо Валенсія / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Манкуніанський клуб влітку очікує кадрова чистка.

"Червоні дияволи" влітку попрощаються із захисниками Антоніо Валенсією, Маркусом Рохо та Маттео Дарміаном, стверджує Manchester Evening News.

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Манчестер Юнайтед, який сьогодні оголосив про продаж Маруана Феллаїні в Китай, продовжить омолоджувати свій склад. За інформацією джерела, контракти "червоних дияволів" з цими гравцями незабаром закінчуються, і сторони не збираються продовжувати співпрацю.

Transfermarkt повідомляє, що угода Валенсії та Дарміна з клубом чинна до літа цього року, а контракт МЮ з Рохо розрахований до 2021 року.

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