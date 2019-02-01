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Валенсия, Рохо и Дармиан летом покинут Манчестер Юнайтед

1 февраля 19:23 128 Читати українською
Валенсия, Рохо и Дармиан летом покинут Манчестер Юнайтед
Антонио Валенсия / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Манкунианский клуб летом ожидает кадровая чистка.

"Красные дьяволы" летом попрощаются с защитниками Антонио Валенсией, Маркусом Рохо и Маттео Дармианом, утверждает Manchester Evening News.

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Манчестер Юнайтед, который сегодня объявил о продаже Феллайни в Китай, продолжит омолаживать свой состав. По информации источника, контракты "красных дьяволов" с этими игроками вскоре заканчиваются, и стороны не собираются продолжать сотрудничество.

Transfermarkt сообщает, что соглашение Валенсии и Дармина с клубом действует до лета этого года, а контракт МЮ с Рохо рассчитан до 2021 года.

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