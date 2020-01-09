Розкішний "сухий лист" Крооса і ефектний гол шведою Модріча у відеоогляді матчу Валенсія – Реал Мадрид – 1:3

Реал впевнено розібрався з Валенсією у півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Валенсія – Реал Мадрид.

Гра мадридців була не лише ефективною, а й ефектною. Дальні удари, швидкі комбінації і навіть до стандартів "вершкові" підходили з фантазією. На 15-хвилині Тоні Кроос помітив необачний вихід Доменека з воріт і закрутив м'яч у сітку прямим ударом з кутового. Реал не заспокоївся і подвоїв свою перевагу до перерви – постарався Іско.

Реал впевнено переграв Валенсію у півфіналі Суперкубка Іспанії – Кроос забив прямим ударом з кутового

Валенсія мала кілька хороших нагод для свого голу, однак жодною так і не скористалась. Натомість Реал був невблаганним. У середині другої половини Модріч красивим ударом шведою обкрутив захисника і голкіпера "кажанів" – 0:3. Левантійці таки врятувалися від розгромної поразки зусиллями Парехо, однак це був їхній максимум на турнірі.