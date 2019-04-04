Валенсія вдома впевнено перемогла Реал – Зідан зазнав першої поразки після повернення у Мадрид

В рамках 30-го туру іспанської Прімери Валенсія завдяки голам Гонсало Гедеша та Есек’єля Гарай переграла Реал Мадрид (2:1).

Перші півгодини матчу особливого інтересу не мали. Обидві команди проводили швидкі атаки (здебільшого через фланги) та заробляли стандарти, але чогось дійсно небезпечного створити не вдавалося. Можна згадати хіба що неточне замикання Рамоса після подачі зі штрафного та удар Кросса у дев'ятку з-за меж штрафного – Нето добре обрав позицію та легко спіймав м'яч. Тим не менш, поступово ставало очевидно, що Реал виглядає пасивно, тому Валенсія збільшила оберти.

На 34-й хвилині господарі претендували на пенальті після того, як Гайя обіграв двох захисників та прострілив вздовж воріт – м'яч влучив у корпус Рамоса, але суперечки тривали цілу хвилину, поки це не підтвердив відеоасистент. Арбітр призначив кутовий, з якого "кажани" й забили: Гедеш після розіграшу кутового отримав розрізну передачу від Солера та з меж карного майданчику вистрілив у лівий нижній кут – 1:0. На цьому левантійці не зупинилися, ще тричі потривоживши Кейлора Наваса: на 37-й хвилині Гамейро неточно замкнув подачу з флангу, на 38-й Кондогбія пробив з відскоку над поперечиною, а на 40-й м'яч після удару Родріго пройшов у сантиметрах від дев'ятки. Реал про такі моменти міг тільки мріяти.

Перша половина другого тайму особливо не відрізнялася від тієї картини, яка спостерігалася наприкінці першого. Валенсія вилітала у контри та завершувала їх моментами: так, на 54-й хвилині після прориву на правий край штрафного Солер вистрілив з гострого кута, але Навас парирував; на 55-й же подачу з кутового ударом головою поруч зі стійкою замкнув Кондогбія – Реал на це відповів лише ударом Марсело з дистанції точно в руки Нето. На 61-й міг відзначитись Морено, який пройшов по флангу, обіграв двох захисників та пробив з лінії карного майданчика у дальній кут – м'яч пройшов поруч з каркасом воріт!

Зінедін Зідан випустив на поле Бейла та Іско, однак особливого ефекту цей хід не мав. Реал зумів тільки вирівняти хід матчу й провів кілька ударів та флангових передач, однак гострими вони не були. До 80-х хвилин мадридці провалилися в обороні лише одного разу – це Валенсія вискочила у контратаку 4-в-2 та завершила її прострілом, передачею та пострілом п'ятками. "Вершкові" відповіли шикарним моментом Рамоса, який перевисів у повітрі центрбеків суперника та замкнув навіс з правого флангу ударом головою – м'яч пройшов поруч з каркасом воріт.

Здавалося, що матч йде рівно і Реал навіть зможе відігратися, але на 83-й хвилині Валенсія забила другий гол. Господарі заробили кутовий, Парехо виконав подачу з нього, а Гарай вистрибнув та пробив головою під поперечину – 2:0! "Бланкос" відчайдушно пішли в атаку й претендували на пенальті в компенсований час, однак арбітр скасував його – проти Рамоса хоч і фолили, але він перебував у офсайді. Тим не менш, на останніх секундах Бензема таки відквитав один м'яч, забивши головою. Після цього одразу пролунав фінальний свисток.

Таким чином, Валенся набрала 46 очок та піднялася на п'яту позицію. Реал з 57 заліковими балами залишився третім, так і не скоротивши відставання від Атлетіко у п'ять пунктів.