Мессі пропустить матч з Валенсією, участь Суареса під питанням

Нападник Барселони Ліонель Мессі не допоможе своїй команді в матчі 4-го туру іспанської Прімери з Валенсією.

Аргентинський форвард ще не долікував травму литкового м'яза правої ноги, якої зазнав на тренуванні на початку серпня, повідомляє Sport.es.

Бекхем провів переговори з представниками Мессі щодо переходу аргентинця в клуб МЛС

За інформацією видання, Лео продовжує відчувати дискомфорт і точно не встигне відновитися до зустрічі з "кажанами". Хоча раніше повідомлялося, що саме у поєдинку з валенсійцями Мессі повернеться на поле.

Також під питанням залишається участь в матчі нападника Луїса Суареса. Уругваєць раніше отримав аналогічну травму.

Коста: Я не намагався вмовити Грізманна не переходити в Барселону – він хотів грати з Мессі і Суаресом

Матч Барселона – Валенсія відбудеться 14 вересня на стадіоні Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.