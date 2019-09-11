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Мессі пропустить матч з Валенсією, участь Суареса під питанням

14:13 569 Читать на русском
Мессі пропустить матч з Валенсією, участь Суареса під питанням
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі не допоможе своїй команді в матчі 4-го туру іспанської Прімери з Валенсією.

 

Аргентинський форвард ще не долікував травму литкового м'яза правої ноги, якої зазнав на тренуванні на початку серпня, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, Лео продовжує відчувати дискомфорт і точно не встигне відновитися до зустрічі з "кажанами". Хоча раніше повідомлялося, що саме у поєдинку з валенсійцями Мессі повернеться на поле.

Також під питанням залишається участь в матчі нападника Луїса Суареса. Уругваєць раніше отримав аналогічну травму.

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Матч Барселона – Валенсія відбудеться 14 вересня на стадіоні Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона - Валенсія
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