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Санті Міна повернувся в Сельту

14:58 270 Читать на русском
Санті Міна повернувся в Сельту
Санті Міна (зліва) / Фото офіційного сайту Сельти

Галісійці придбали нападника Валенсії Санті Міну.

Сельта на офіційному сайті оголосила про трансфер 23-річного іспанця.

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Міна підписав контракт терміном на 5 років, жодних деталей щодо трансферної вартості клуб не надав. Міна є вихованцем Сельти, з якої він в 2015 році перебрався до складу "кажанів".

Імовірно, перехід нападника стане частиною угоди щодо бомбардира Сельти Максі Гомеса, якого сватали до Валенсії упродовж цього літнього трансферного вікна.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Сельта Сельта Іспанія Валенсія Валенсія Санті Міна Санті Міна
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