Санті Міна повернувся в Сельту

Галісійці придбали нападника Валенсії Санті Міну.

Сельта на офіційному сайті оголосила про трансфер 23-річного іспанця.

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Міна підписав контракт терміном на 5 років, жодних деталей щодо трансферної вартості клуб не надав. Міна є вихованцем Сельти, з якої він в 2015 році перебрався до складу "кажанів".

Імовірно, перехід нападника стане частиною угоди щодо бомбардира Сельти Максі Гомеса, якого сватали до Валенсії упродовж цього літнього трансферного вікна.

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