В рамках 7-го туру Прімери Ельче у рідних стінах здолав Валенсію. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ельче у рідний стінах приймав Валенсію. Ще у першому таймі господарі забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. Спочатку Фернандес-Помарес виконав чудовий індивідуальний прохід, увірвався у карний майданчик і закрутив на ліву стійку, а потім Фідель ударом з лінії штрафного збільшив перевагу.

У другому таймі "кажани" змогли відквитати один гол. На 74-й хвилині Лато вийшов віч-на-віч із голкіпером та не змарнував шанс. Після цього гра втратила свій темп і до кінця матчу глядачі не побачили жодного цікавого момента.

Завдяки цій перемозі Ельче із 10-ма пунктами піднявся на третю сходинку турнірної таблиці, натомість Валенсія із 7-ма залишилась на 13-му.

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