В рамках 7-го тура Примеры Эльче в родных стенах одолел Валенсию. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Эльче в родных стенах принимал Валенсию. Еще в первом тайме хозяева обеспечии себе комфортное преимущество в счете. Сначала Фернандес-Помарес выполнил великолепный индивидуальный проход, ворвался в штрафную и закрутил на левую стойку, а затем Фидель ударом с линии штрафной увеличил преимущество.

Во втором тайме "летучие мыши" смогли отквитать один гол. На 74-й минуте Лато вышел один на один с голкипером и не упустил шанс. После этого игра потеряла свой темп и до конца матча зрители не увидели ни одного интересного момента.

Благодаря этой победе Эльче с 10-ю пунктами поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а Валенсия с 7-ю осталась на 13-м.

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