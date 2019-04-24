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Леганес поступився Атлетіку, Атлетіко вдома переміг Валенсію: 34-й тур Ла Ліги, матчі середи

23:26 54 Читать на русском
Леганес поступився Атлетіку, Атлетіко вдома переміг Валенсію: 34-й тур Ла Ліги, матчі середи
Леганес поступився Атлетіку, Атлетіко вдома переміг Валенсію: 34-й тур Ла Ліги, матчі середи

В рамках 34-го туру іспанської Прімери Сельта зіграла унічию з Еспаньйолом, Леганес поступився Атлетіку, Атлетіко вдома переміг Валенсію. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 34-й тур

Атлетіко – Валенсія – 3:2

Голи: Мората, 9, Грізманн, 49, Корреа, 81 – Гамейро, 36, Парехо, 77 (п.)

Леганес – Атлетік – 0:1

Голи: Ен-Несір, 43 (автогол)

Еспаньйол – Сельта – 1:1

Голи: Лі Ву, 33 – Гомес, 72

Леванте – Бетіс – 2:0 (перший тайм)

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В рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії у першому матчі середи Атлетіко приймав Валенсію. Поєдинок носив особливий статус, адже у випадку поразки мадридців, яким у спину дихає Реал, Барселона вже сьогодні могла достроково стати чемпіоном. А "кажанам" було цілком до снаги завдати їм цієї поразки, адже у них була своя мотивація – перемога піднімала їх на "лігочемпіонівську" четверту сходинку. Вже на дев’ятій хвилині Альваро Мората вивів Атлетіко вперед. На 21-й хвилині Мората зробив дубль, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. А за п’ятнадцять хвилин Валенсія зусиллями Кевіна Гамейро відновила "статус кво". На початку другого тайму Антуан Грізманн забив ефектний гол і знову розчарував усіх прихильників Барселони. На 75-й хвилині Сауль зіграв рукою у штрафному майданчику і арбітр, скориставшись системою VAR, призначив одинадцятиметровий. Пенальті чітко реалізував Даніель Парехо. За кілька хвилин Анхель Корреа втретє вивів Атлетіко вперед. Після цього матчу Атлетіко набирає 71 очко і закріплюється на другому місці, Валенсія з 52-ма пунктами залишається на шостому місці.

У іншому матчі Леганес приймав Атлетік. Команди розділяло п’ять сходинок і всього п’ять очок. Наш Василь Кравець вийшов у основному складі та відіграв 68 хвилин, а Андрій Лунін залишився у запасі. Доволі спокійний перший тайм розбавив своїм автоголом Юссеф Ен-Несірі: намагаючись вибити м’яч після навісу з кутового, він зрізав круглого у власні ворота. Другий тайм пройшов за значної переваги Леганеса, однак забитих голів не приніс. Перемога принесла Атлетіку 49 очок та сьоме місце, натомість Леганес з 41 пунктом залишився на 12 сходинці.

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Сельта приїхала у гості до Еспаньйола. Господарі продовжують боротбу за збереження прописки у вищому дивізіоні, в той час як гості, при вдалій кінцівці сезону, могли замахнутись навіть на Лігу Європи. Тож матч обіцяв бути запеклим. Незважаючи на певну перевагу "кельти" пропустили першими: Лі Ву переграв голкіпера пробивши з меж штрафного майданчика по центру воріт. На 72-й хвилині Сельта зусиллями Максиміліано Гомеса відігралась. Ця нічия принесла Еспаньйолу 43 очка та 10 місце, Сельта набрала 36 пунктів і залишилась на 15-й сходинці.

В останньому матчі дня зустрічались Леванте та Бетіс. Принциповий матч, де кожна з команд мала свою мету: "жабам" необхідно вибиратись із

"Леванте" в опасности. Команда еще не побеждала весной, так что очутилась в зоне вылета, на данный момент уступая "Жироне" по разнице мячей. Нужно срочно исправлять ситуацию - например, сегодня с "Бетисом". У севильцев же свои планы. Проползти в Лигу Европы, заняв седьмую позицию, еще вполне реально - до нее лишь три очка.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

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Атлетік Атлетік Сельта Сельта Еспаньйол Еспаньйол Леганес Леганес Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Іспанія
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