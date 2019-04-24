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Суперкубок Іспанії на 6 років може переїхати у Саудівську Аравію – федерація футболу Іспанії отримає космічну суму

14:11 390 Читать на русском
Суперкубок Іспанії на 6 років може переїхати у Саудівську Аравію – федерація футболу Іспанії отримає космічну суму
Барселона – переможець Суперкубка Іспанії-2018 / Reuters

Місце проведення Суперкубка Іспанії може кардинально змінитись на наступні 6 років.

Королівська іспанська федерація футболу (RFEF) проводить переговору з владою Саудівської Аравії щодо проведення матчів Суперкубка Іспанії на території країни Близького Сходу.

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Турнір може переїхати у Саудівську Аравію на наступні 6 років. За кожен рік RFEF отримуватиме по 30 мільйонів євро від аравійської влади. Тобто, загальна сума складе 180 мільйонів євро, повідомляє Marca.

Очікується, що Суперкубок Іспанії проходитиме у форматі "фіналу чотирьох" у січні кожного року. Королівська іспанська федерація футболу має підтвердити це до 29 квітня.

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Іспанія Суперкубок Іспанії
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