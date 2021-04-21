Гравці Тоттенхема не збиралися битися заради свого вже екс-тренера Жозе Моурінью.

Упродовж останніх тижнів команда навмисне "плавила" тренера і таки досягла свого, стверджує The Times.

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Початковий заряд від приходу Моурінью давно зник, а футболісти почали втомлюватися від психологічних ігор "Особливого". Кидалися в очі регулярні конфлікти із зірками – Аллі, Ндомбеле і Бейл по черзі ставали "цапами-відбувайлами". Погіршення результатів і фактична втрата шансів на Лігу чемпіонів остаточно зіпсували атмосферу в колективі.

Нагадаємо, до кінця сезону Тоттенхем очолив 29-річний Раян Мейсон, який до цього працював з юнаками. Вже 25 квітня "шпори" зустрінуться з Ман Сіті у фіналі Кубка ліги.

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