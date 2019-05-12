Валенсія і Вільяреал можуть отримати трансферний бан від ФІФА

ФІФА може покарати Валенсію і Вільярреал забороною на трансфери через порушення правил про перехід молодих гравців.

Валенсія і Вільяреал можуть отримати трансферний бан за порушення правил підписання неповнолітніх гравців, передає Marca.

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За правилами ФІФА, клуб має право укладати контракти з іноземними гравцями до 18 років, лише якщо вони здійснили трансфер через причини, не пов'язані з футболом.

Якщо вина клубів буде доведена, то їм загрожує заборона на трансфери. З огляду на терміни розгляду справи, Валенсія і Вільярреал зможуть подати апеляцію, яка дозволить клубам підписати гравців цього літа.

Нагадаємо, нещодавно ФІФА заборонила Челсі реєструвати нових футболістів протягом двох трансферних вікон за порушення правил підписання неповнолітніх гравців.

Арсенал завдяки хет-трику Обамеянга вдруге переміг Валенсію і вийшов у фінал Ліги Європи