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Валенсия и Вильярреал могут получить трансферный бан от ФИФА

12 мая 16:17 28 Читати українською
Валенсия и Вильярреал могут получить трансферный бан от ФИФА
Валенсия – Вильярреал / reuters

ФИФА может наказать Валенсию и Вильярреал запретом на трансферы за нарушения правил о переходе молодых игроков.

Валенсия и Вильярреал могут получить трансферный бан за нарушение правил подписания несовершеннолетних игроков, передает Marca.

Челси запрещено регистрировать новых футболистов в ближайшие 2 трансферных окна – официальное решение ФИФА

По правилам ФИФА, клуб имеет право заключать контракты с иностранными игроками до 18 лет, только если они совершили трансфер по причинам, не связанные с футболом.

Если вина клубов будет доказана, то им грозит запрет на трансферы. Учитывая сроки рассмотрения дела, Валенсия и Вильярреал смогут подать апелляцию, которая позволит клубам подписать игроков этим летом.

Напомним, недавно ФИФА запретила Челси регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон за нарушение правил подписания несовершеннолетних игроков.

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ФИФА Испания Вильярреал Вильярреал Валенсия Валенсия
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