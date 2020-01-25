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Валенсія – Барселона: Селадес поскаржився на арбітраж після перемоги своїх підопічних

21:57 309 Читать на русском
Валенсія – Барселона: Селадес поскаржився на арбітраж після перемоги своїх підопічних
Кіке Сетьєн та Альберт Селадес / Фото Mundo Deportivo

Наставник Валенсії Альберт Селадес поділився враженнями від несподіваного тріумфу у матчі 21-го туру Прімери проти Барси (2:0).

48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес
 
48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес

"Я дуже задоволений. Ми перемогли сильну команду. Це наш спільний успіх, всього колективу. Радий перемозі, нехай і Парехо з Родріго не були готові грати з перших хвилин.

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Я завжди висловлював повагу арбітрам. Знаю, що робота у них важка. Ми завжди сподіваємося, щоб не було помилок. Так, ми перемогли, але були моменти, в яких суддівство не було на нашому боці. Але я вважаю за краще не скаржитися на суддівство.

Що нам сказав четвертий арбітр, коли скасували гол? Я не буду вас цього говорити", – цитує Селадеса Mundo Deportivo.

Перемога піднесла Валенсію на 5-ту сходинку турнірної таблиці Прімери.

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Теги
Іспанія Валенсія - Барселона Валенсія Валенсія Альберт Селадес Альберт Селадес
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