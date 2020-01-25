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Валенсия – Барселона: Селадес пожаловался на арбитраж после победы своих подопечных

21:57 43 Читати українською
Валенсия – Барселона: Селадес пожаловался на арбитраж после победы своих подопечных
Кике Сетьен и Альберт Селадес / Фото Mundo Deportivo

Наставник Валенсии Альберт Селадес поделился впечатлениями от неожиданного триумфа в матче 21-го тура Примеры против Барсы (2:0).

48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес
 
48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес

"Я очень доволен. Мы победили сильную команду. Это наш общий успех, всего коллектива. Рад победе, пусть и Парехо с Родриго не были готовы играть с первых минут.

"Сетьен – out", – Линекер отреагировал на фиаско Барселоны в матче против Валенсии

Я всегда выражал уважение арбитрам. Знаю, что работа у них тяжелая. Мы всегда надеемся, чтобы не было ошибок. Да, мы победили, но были моменты, в которых судейство было не на нашей стороне. Но я предпочитаю не жаловаться на судейство.

Что нам сказал четвертый арбитр, когда отменили гол? Я не буду вас этого говорить", – цитирует Селадеса Mundo Deportivo.

Победа подняла Валенсию на 5-ю строчку турнирной таблицы Примеры.

Валенсия шокировала Барселону, нанеся каталонцам первое поражение под руководством Сетьена

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Испания Валенсия - Барселона Валенсия Валенсия Альберт Селадес Альберт Селадес
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