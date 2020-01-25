"Сетьєн – out", – Лінекер відреагував на фіаско Барселони у матчі проти Валенсії

Екс-форвард Барси Гарі Лінекер не хоче, щоб Кіке Сетьєн допрацював у каталонському гранді бодай до завершення сезону.

Матч 21-го туру Прімери Валенсія – Барселона (2:0) не залишив байдужим Гарі Лінекера. Колишній нападник збірної Англії написав у twitter послання для наставника "блаугранас" Кіке Сетьєна: "Setién out".

Валенсія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, іспанський фахівець лише нещодавно очолив Барсу після звільнення Ернесто Вальверде, це його перша поразка на новій посаді.

Сам Лінекер у 1986-1989 роках також захищав кольори каталонського гранда.

Попри поразку Барса залишається на першому місці, випереджаючи Реал за додатковими показниками, але на мадридців ще очікує зустріч з Вальядолідом.

Валенсія шокувала Барселону, завдавши каталонцям першої поразки під керівництвом Сетьєна