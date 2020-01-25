toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Сетьєн – out", – Лінекер відреагував на фіаско Барселони у матчі проти Валенсії

20:09 1560 Читать на русском
"Сетьєн – out", – Лінекер відреагував на фіаско Барселони у матчі проти Валенсії
Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Барси Гарі Лінекер не хоче, щоб Кіке Сетьєн допрацював у каталонському гранді бодай до завершення сезону.

48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес
 
48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес

Матч 21-го туру Прімери Валенсія – Барселона (2:0) не залишив байдужим Гарі Лінекера. Колишній нападник збірної Англії написав у twitter послання для наставника "блаугранас" Кіке Сетьєна: "Setién out".

Валенсія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, іспанський фахівець лише нещодавно очолив Барсу після звільнення Ернесто Вальверде, це його перша поразка на новій посаді.

Сам Лінекер у 1986-1989 роках також захищав кольори каталонського гранда.

Попри поразку Барса залишається на першому місці, випереджаючи Реал за додатковими показниками, але на мадридців ще очікує зустріч з Вальядолідом.

Валенсія шокувала Барселону, завдавши каталонцям першої поразки під керівництвом Сетьєна

blog_ava
Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"
13:00
6662
Теги
Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Валенсія - Барселона Гарі Лінекер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Торіно
21:45
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук