Барселона націлилась на вундеркінда Герти – він щойно дебютував у Бундеслізі

Півзахисник берлінської Герти Лазар Самарджіч потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони. Минулого вікенду він вперше зіграв на професіональному рівні.

Юний талант "Старої дами" може перебратися до Каталонії у найближче трансферне вікно, стверджує Mundo Deportivo.

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Самарджіч вражає на юнацькому рівні (16 матчів, 14 м'ячів, 9 асистів у чемпіонаті U-19) та вважається одним із найбільших талантів Німеччини. Його основне амплуа – атакувальний хавбек, також може зіграти центрхава та лівого вінгера. Його вже ведуть провідні клуби Європи, тому Барселоні доведеться конкурувати з Міланом, туринським Ювентусом і мадридським Атлетіко.

Минулої п'ятниці Лазар Самарджіч дебютував у Бундеслізі, відігравши 10 хвилин у дербі проти Уніона.

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