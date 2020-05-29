Вальдес официально возглавил испанский клуб

Бывший голкипер Барселоны и сборной Испании Виктор Вальдес определился, где продолжит свой тренерский путь.

Орта в своем официальном Twitter объявила о назначении 38-летнего специалиста.

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Вальдес начнет работу в каталонском клубе со следующего сезона. Перед вынужденной паузой Орта занимала 10 место среди 20 команд Группы 5 в Терсере (четвертый дивизион Испании).

Добавим, что для Вальдеса это будет первый опыт со взрослой профессиональной командой. Ранее был юношеский Морталас, с которым специалист стал чемпионом своей группы в региональной лиге Мадрида, и Барселона U-19. Период в родном клубе трудно назвать удачным – из-за плохих результатов и конфликта с руководством Вальдес был уволен, не продержавшись и трех месяцев.

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