Вакулко приєднається до СК Дніпро-1, – ЗМІ

Півзахисник Юрій Вакулко близький до переходу в СК Дніпро-1.

Вихованець ФК Дніпро Юрій Вакулко найближчим часом підпише контракт з СК Дніпро-1, інформує FCDnipro.com.

"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні

Сезон 2018/19 Вакулко провів на правах оренди в Арсеналі-Київ, але через конфлікт з керівництвом клубу він зіграв лише 10 матчів. Зазначимо, що права на гравця належать сербському Партизану.

Додамо, що гравець провів 16 матчів у складі молодіжної збірної України, забив 2 голи.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати