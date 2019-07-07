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Вакулко приєднається до СК Дніпро-1, – ЗМІ

7 липня 15:27 762 Читать на русском
Вакулко приєднається до СК Дніпро-1, – ЗМІ
Юрій Вакулко / фото: ФК Дніпро

Півзахисник Юрій Вакулко близький до переходу в СК Дніпро-1.

Вихованець ФК Дніпро Юрій Вакулко найближчим часом підпише контракт з СК Дніпро-1, інформує FCDnipro.com.

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Сезон 2018/19 Вакулко провів на правах оренди в Арсеналі-Київ, але через конфлікт з керівництвом клубу він зіграв лише 10 матчів. Зазначимо, що права на гравця належать сербському Партизану.

Додамо, що гравець провів 16 матчів у складі молодіжної збірної України, забив 2 голи.

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Трансфери Юрій Вакулко Юрій Вакулко Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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