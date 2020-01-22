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Вакула готовий повернутися в Маріуполь після зимових зборів з Шахтарем

09:18 721 Читать на русском
Вакула готовий повернутися в Маріуполь після зимових зборів з Шахтарем
Владислав Вакула / Сайт Маріуполя

Форвард Владислав Вакула не виключає варіант з поверненням в Маріуполь після проходження зимової підготовки у складі Шахтаря.

"Звичайно, кожен, напевно, мріє грати в Шахтарі. Мені випала така можливість, я буду робити все, щоб залишитися в команді.

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Хлопці дуже хорошого рівня, є чому в них вчитися, набратися досвіду. Звичайно, повернення у Маріуполь не буде для мене критичним. Доведеться ще більше працювати, більше доводити", – сказав Вакула у коментарі ФутболNEWS.

Додамо, що 20-річний нападник провів 15 матчів в УПЛ 2019/20 і відзначився 3 голами та одним асистом. Вакула став гравцем Шахтаря в серпні минулого року. Передбачалося, що його оренда в Маріуполі буде розрахована до кінця поточного сезону.

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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Зимові збори Владислав Вакула Владислав Вакула
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